نائبة "إدفو": الاتفاق على حل مشكلة ضعف مياه الشرب بقُرى المركز

أعلنت النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، عن التوصل لحل جذرى بخصوص توصيل مواتير مياه الشرب لتغذية قريتى العكارميه والبراسى بإدفو بالحصة اللازمة من مياه الشرب، وذلك بمد مواسير تغذية لافتة إلا أن بعض الأهالى اعترضوا على ذلك .

وأضافت فى تصريحات خاصة، أنها قامت من جانبها بالاتصال تليفونياً بمدير أمن أسوان بشأن تأمين مد مواسير المياه فاستجاب على الفور، بالإتصال بمركز شرطة إدفو وأصدر تعليماته بالتأمين بقوة مناسبة وأنها قابلت نائب مأمور مركز شرطة ادفو بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب، لافتة إلى أن هناك مشاكل تعرقل ضخ مياه الشرب مما يؤثر سلبا على القرى المجاورة، وتفاديا لذلك تم الاقتراح بإنشاء مرشح مياه جديد يغذى قرى المنطقة فى القريب العاجل.

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