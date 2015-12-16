أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائبة "إدفو": الاتفاق على حل مشكلة ضعف مياه الشرب بقُرى المركز

Google+ Print
نائبة "إدفو": الاتفاق على حل مشكلة ضعف مياه الشرب بقُرى المركز نائبة "إدفو": الاتفاق على حل مشكلة ضعف مياه الشرب بقُرى المركز
أعلنت النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، عن التوصل لحل جذرى بخصوص توصيل مواتير مياه الشرب لتغذية قريتى العكارميه والبراسى بإدفو بالحصة اللازمة من مياه الشرب، وذلك بمد مواسير تغذية لافتة إلا أن بعض الأهالى اعترضوا على ذلك .

وأضافت فى تصريحات خاصة، أنها قامت من جانبها بالاتصال تليفونياً بمدير أمن أسوان بشأن تأمين مد مواسير المياه فاستجاب على الفور، بالإتصال بمركز شرطة إدفو وأصدر تعليماته بالتأمين بقوة مناسبة وأنها قابلت نائب مأمور مركز شرطة ادفو بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب، لافتة إلى أن هناك مشاكل تعرقل ضخ مياه الشرب مما يؤثر سلبا على القرى المجاورة، وتفاديا لذلك تم الاقتراح بإنشاء مرشح مياه جديد يغذى قرى المنطقة فى القريب العاجل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365