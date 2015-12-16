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4 نصائح للتخلص من الضغط النفسى والحصول على الراحة

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4 نصائح للتخلص من الضغط النفسى والحصول على الراحة 4 نصائح للتخلص من الضغط النفسى والحصول على الراحة

الضغوط النفسية وأسبابها


>التوتر والضغط النفسى من الأعراض المرضية المزعجة للبعض، نتيجة إلى المشاكل ومتطلبات الحياة اليومية، وهذا يؤثر بشكل سلبى على ممارسة الحياة وطريقة التعامل مع المحطين.

نصائح للحصول على الراحة النفسية والتخلص من الضغط النفسى

يسعى المصاب بالضغط النفسى للتخلص منه عن طريق القيام بالعديد من النصائح المهمة للحصول على الراحة النفسية، تلك النصائح يقدمها لنا الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسي، وهى:

1- للحصول على نوم هادئ من خلال تناول كوب من الحليب الدافئ المضاف إليه ملعقة من عسل النحل، فهذا المشروب يشعرك بالراحة والهدوء النفسى.

2- يمكنك تناول خبز توست سن مع بطاطس مسلوقة فى وجبة العشاء، فعنصر النشويات من أهم العناصر التى تساعد على شعورك بالراحة النفسية وتخفف شعورك بالضغط النفسى.

3- للحصول على مزاج جيد وغير متقلب عليك تناول سندوتش من التونة أثناء وجبة الإفطار أو حفنة من الشوفان المضاف إليه الحليب خالى الدسم، فهذه الأطعمة تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة كما أنها تجعلك الأكثر شعورا بالنشاط والحيوية.

4- هل تعلم أن الموز من أفضل أنواع الفواكه الذى يشعرك بالراحة ويحد من شعورك بالتوتر والقلق النفسى، إذا عليك تناول ثمرتين من الموز يوميًا.

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