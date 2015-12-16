"الزراعة " : طرح 15 ألف عجل جاهزة للذبح و28 ألف طن لحوم بالأسواق

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن محاجر الهيئة استقبلت 6 آلاف رأس من العجول الحية للذبيح الفورى قادمة من أرجواى ، و1000 رأس من أوكرانيا و8750 رأس من السودان ،للذبيح الفورى وسيتم طرحها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد المولى،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة استقبلت ايضا 11 ألف طن من اللحوم المجمدة من البرازيل والهند وجنوب افريقيا وأمريكا، و14 ألف طن أسماك من دول الاتحاد الأوربى وفيتنام وشرق اسيا و7500 طن من منتجات البان، مشير إلى أن استيراد اللحوم المجمدة، والحيوانات الحية التى يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة،تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض تطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة.

- الزراعة: توفير 445 ألف طن من مصانع الأسمدة للمحاصيل الشتوية

>