"محامين شمال القاهرة": أحمد موسى ارتكب جريمة جنائية متكاملة الأركان

وجه محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، نقداَ لاذعا للإعلامى أحمد موسى، على خلفية ما عرضه الأخير من صور خارجة يدّعى أنها تعود للبرلمانى والمخرج خالد يوسف، قائلاَ: "قيام الصحفى أحمد موسى بنشر صور داخل غرف النوم، بعيدا عن كونها صحيحة او مفبركة جريمة اخلاقية وتتنافى مع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى" .

وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ما أقدم عليه أحمد موسى يعد جريمة قانونية توقع مرتكبها تحت طائلة قانون العقوبات، لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، وهو الأمر المخالف لنصوص الدستور وقوانين الدولة المصرية .

وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن إعلام أحمد موسى مسىء للدولة باعتباره أبرز رجالاتها فى هذه المرحلة، مؤكداَ أن نشر الصور الجنسية المسيئة بقصد التشهير والإساءه جريمة جنائية متكاملة الأركان تستوجب محاكمة موسى .

وأوضح "عثمان" أنه يجب على نقابة الصحفيين أن تضطلع بدورها المهنى والأخلاقى وتطبق مواد التأديب ضد المخالف لميثاق الشرف الصحفى.

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