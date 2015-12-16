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"معتز" يقيم دعوى رد شبكه ضد خطيبته بسبب حديثها الغير أخلاقى مع أصدقائه

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"معتز" يقيم دعوى رد شبكه ضد خطيبته بسبب حديثها الغير أخلاقى مع أصدقائه "معتز" يقيم دعوى رد شبكه ضد خطيبته بسبب حديثها الغير أخلاقى مع أصدقائه
حذرتها أكثر من مرة أن تحترمنى، وتتعامل بحذر مع أصدقائى ولكنها لا تستمع، بتلك الكلمات بدأ "معتز.ص" دعوى رد الشبكة التى أقامها ضد خطيبته "يارا. و"، وطالب بما قدمه لها من تعادل ١٥٠ألف جنيه بخلاف الهدايا بعد رفض أهلها تسلميه إياها رغم أن نجلتهم هى سبب الخلافات وعدم إتمام الزيجة.

وقال "معتز" مدير تنفيذى بإحدى شركات البترول، بدعواه أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر والتى حملت رقم ١٦٧٥لسنة 2015: "تقدمت لها بعد تعرفى عليها أثناء تقدمها لشغل وظيفة فى الشركة التى أعمل بها بمدينة نصر، ومنذ رؤيتها وقعت فى حبها وساعدها لنيل الوظيفة، ووقفت بجوارها لمدة سنة وقدمت لها دعم كامل حتى لا تشعر بذعر بسبب صعوبة العمل".

وأضاف:"تقدمت لها بعد إدراكى أنها تريد أن تصبح زوجة لى، رغم شعورى الدائم بأنها على علاقة بى بسب المصلحة ونفيها الدائم تلك التهمة، وبالفعل تمت الخطبه إلا أننى فشلت فى إرضائها طوال الوقت".

وتابع فى دعواه: "المشكلة الأكبر التى كانت تواجهنى معها، قيامها بالتجاوز فى الحديث مع أصدقائى ومدرائى فى العمل، وقيامها بتملقهم ومحاولة الحصول على أكبر مكسب مادى ومعنوى وأدركت ساعتها بعد خطوبة أستمرت ٥شهور أننى وقعت مع فتاة لا تعرف الأخلاق، وعلى استعداد أن تفعل أى شى للحصول على ما تريده، وبعد مشاكل عديدة واكتشافى محادثات غير أخلاقية، بخلاف شكوى العديد من الأصدقاء بتجاوزها ونصحهم تركها طلبت فسخ الخطبة، واسترجاع ما أخذته منى من هدايا وشبكة تبلغ أكثر من ١٥٠ألف جنيه ولكنها رفضت وحاولت أن تبتزنى مما جعلنى أقيم الدعوى ضدها".
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