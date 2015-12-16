اليوم .. أولى جلسات محاكمه ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بالدعاره

تنظر اليوم محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة ممثلة وصديقتها عارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة مع خليجين داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، معلومات تفيد بقيام ممثلة ناشئة "ح"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 خليجيين داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الفتاتين وثلاثة خليجين متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام، وبمواجهة المتهمة الرئيسية "ح" اعترفت بما هو منسوب إليها.

وأضافت أنها أصبحت صديقتها اتجهوا إلى الملهى وتعرفوا على راغبى المتعة لقضاء لليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه، وذكرت أنها قامت بالتمثيل فى مسلسل ولى العهد وصاحب السعادة و مسلسل هبة رجل الغراب، وبعض الإعلانات، وضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى والملابس الداخلية والخارجية.

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