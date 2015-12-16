أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم .. أولى جلسات محاكمه ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بالدعاره

Google+ Print
اليوم .. أولى جلسات محاكمه ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بالدعاره اليوم .. أولى جلسات محاكمه ممثلة وعارضة أزياء لاتهامهما بالدعاره
تنظر اليوم محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة ممثلة وصديقتها عارضة أزياء لاتهامهما بممارسة الدعارة مع خليجين داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، معلومات تفيد بقيام ممثلة ناشئة "ح"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 خليجيين داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الفتاتين وثلاثة خليجين متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام، وبمواجهة المتهمة الرئيسية "ح" اعترفت بما هو منسوب إليها.

وأضافت أنها أصبحت صديقتها اتجهوا إلى الملهى وتعرفوا على راغبى المتعة لقضاء لليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه، وذكرت أنها قامت بالتمثيل فى مسلسل ولى العهد وصاحب السعادة و مسلسل هبة رجل الغراب، وبعض الإعلانات، وضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى والملابس الداخلية والخارجية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365