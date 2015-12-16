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تفادى سائق لدهس بائع على كرسى متحرك يؤدى لاصطدامه بالرصيف

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تفادى سائق لدهس بائع على كرسى متحرك يؤدى لاصطدامه بالرصيف تفادى سائق لدهس بائع على كرسى متحرك يؤدى لاصطدامه بالرصيف
وقع، منذ قليل، حادث سيارة، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، نتيجة عبور أحد الباعة الجائلين على كرسى متحرك، الشارع بعد فتح إشارة المرور، فاضطر أحد سائقى السيارات الملاكى بالانحراف بسيارته، ما أدى لانحرافه فوق الرصيف، دون وقوع إصابات.

بدأت الواقعة، باضطرار السيارات المارة بشارع جامعة الدول العربية بالوقوف نتيجة إشارة المرور، فقام أحد الباعة الجائلين على الكراسى المتحركة بالمرور من الشارع بعد اطمئنانه لتوقف السيارات، وفجأة فتحت الإشارة فاتجهت السيارات مسرعة، وبعدها قام أحد سائقى السيارات الملاكى، بتفادى البائع المتجول على الكرسى المتحرك من خلال صعوده الرصيف، ما أدى إلى إتلاف جزء من الجانب الأيمن بالسيارة.

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مصر 365