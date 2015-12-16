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بريطانيا ترحب بوقف اطلاق النار فى اليمن وبدء محادثات السلام

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بريطانيا ترحب بوقف اطلاق النار فى اليمن وبدء محادثات السلام بريطانيا ترحب بوقف اطلاق النار فى اليمن وبدء محادثات السلام

>رحب وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، أمس الثلاثاء بمحادثات السلام التى مهدت لها الأمم المتحدة وببدء وقف إطلاق النار فى اليمن.

كان التحالف العربى، الذى يقود حربا ضد الحوثيين فى اليمن منذ أكثر من تسعة أشهر، قد أعلن عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يستمر لسبعة أيام، تزامنا مع بدء محادثات بين طرفى النزاع اليمنى فى سويسرا مساء أمس برعاية الأمم المتحدة.

وقال الوزير توباياس إلوود "نؤيد تأييدا تاما جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل لحل سياسى للصراع فى اليمن، إن محادثات السلام هى أفضل سبيل لتحقيق استقرار طويل الأمد فى البلاد، ومعالجة الكارثة الإنسانية."

ودعا الوزير جميع الأطراف إلى المشاركة فى المحادثات "بنوايا حسنة وكلهم أمل فى التوصل إلى نتائج بناءة."

وأضاف "كما تحث المملكة المتحدة كافة أطراف الصراع على احترام وقف إطلاق النار، كى تتاح الفرصة لوصول المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة إلى المحتاجين اليها وإن أزمة اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم، إذا إن أكثر من 80 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية"، كاشفا عن مضاعفة بلاده معوناتها الإنسانية لليمن العام الماضى لتصل إلى 75 مليون جنيه استرلينى.
>وقال "إن من حق الشعب اليمنى أن ينعم بالاستقرار"، معربا عن أمله فى أن تتيح هذه المحادثات لليمن التحرك نحو تحقيق استقرار مستدام.

وتقول الأمم المتحدة إن المحادثات بين المعترف بها دوليا والحوثيين تهدف إلى التوصل إلى "تسوية مستدامة" للأزمة المستمرة منذ شهور.
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مصر 365

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