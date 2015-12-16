رئيس برلمان ليبيا يدعو لتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسى فى "الصخيرات"

أعلن رئيسا مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح والمؤتمر الوطنى العام نورى بوسهمين تشكيل لجان مشتركة من الطرفين لمعالجة نقاط الخلاف، على أن تبدأ مهامها اليوم الأربعاء، وطالبا الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق السياسى المقرر اليوم فى مدينة الصخيرات بالمغرب.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، خلال مؤتمر صحفى عقده مع بوسهمين فى مقر الحكومة المالطية: "اتفقنا على تشكيل لجان لمعالجة نقاط الاختلاف وتتولى دراسة الأمر للوصول إلى نتائج طيبة ترضى الشعب الليبى"، مطالبًا الليبيين بالصبر والتحمل من أجل ليبيا، مؤكدًا أن الجميع يريد أمن واستقرار ليبيا.

وأكد أبوسهمين حرص الجميع على الاستعجال فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، "رغم سوء إدارة الحوار" من قبل المبعوث الأممى السابق برناردينو ليون، وقال:"نحن عضو فى الأمم المتحدة ويشرفنا العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى إطار المهام الموكولة لها بموجب قرارات مجلس الأمن".

وحول توقيع الاتفاق السياسى فى الصخيرات رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال المؤتمر، بالقول: "لا يوجد أحد مكلف من مجلس النواب ولا المؤتمر الوطنى بالتوقيع حتى اللحظة، ونطلب من البعثة الأممية تأجيل النظر فى الحكومة حتى يتسنى التوافق بين مختلف الأطراف بشأنها".