د.خالد عمارة يكتب: دور جراحة العظام فى علاج الروماتويد والأمراض الروماتيزمية

الروماتويد هو واحد من عائلة كبيرة من الأمراض تسمى الأمراض الروماتيزمية، وهذه الأمراض تنتج عن التهابات تصيب أنسجة الجسم المختلفة بسبب عيوب فى جهاز المناعة يتسبب فى مهاجمة خلايا الجسم المناعية والبروتينات المسئولة عن مهاجمة الأجسام الغريبة (مثل البكتيريا أو الفيروسات) تتحول هذه الخلايا والبروتينات إلى مهاجمة خلايا الجسم الطبيعية نفسها ويفشل فى تمييزها عن الأجسام الغريبة أو المعادية، ما ينتج عنه التهابات مزمنة ومتكررة ومختلفة حسب نوع الخلل فى جهاز المناعة.>ومن هذه الأمراض مرض الروماتويد ومرض الذئبة الحمراء ومرض الحمى الروماتيزمية ومرض تيبس الفقرات.. إلخ من الأمراض المناعية، وتختلف هذه الأمراض فى شدتها ونوعها حسب نوع الخلايا التى يهاجمها جهاز المناعة وحسب شدة الهجوم، وعادة تكون فى صورة حالات تزيد وتقل ويمكن علاجها بالأدوية لتهدئة أو تغيير حالة جهاز المناعة فى جسم الإنسان المريض.

وعلاج هذه الحالات بالأدوية لا يكون تحت إشراف طبيب جراحة العظام، لكن يكون تحت إشراف طبيب الأمراض الروماتيزمية، وطب الأمراض الروماتيزمية والمناعة هو فرع من فروع الأمراض الباطنية العامة، ويهتم بالأمراض التى تصيب جهاز المناعة والأطباء فى هذا الفرع متخصصون فى ضبط جرعات الدواء المناسبة لعلاج حالات الأمراض الروماتيزمية، ويشاركهم فى ذلك أطباء التأهيل والطب الطبيعى والروماتيزم حيث يتم مع ضبط جرعات الدواء عمل برامج التأهيل المناسبة لتحسين حالة العضلات والمفاصل.

>أما جراحة العظام فيأتى دورها فى الحالات التى لا تستجيب للعلاج الدوائى وتعانى من التهاب مزمن بمفصل أو تشوهات أو تآكل بالغضاريف. ويكون التدخل لطبيب جراحة العظام فى صور متعددة حسب الحالة، ففى حالات الالتهاب المزمن للمفاصل يمكن العلاج بالمنظار الجراحى وإزالة الأنسجة الملتهبة مثل الغشاء السينوفى.

وفى حالات تشوهات العظام أو اعوجاج مفاصل اليد أو القدم يمكن عمل تدخل جراحى لإصلاح الاعوجاج بالعظام أو الأربطة والأوتار، وفى حالات الخشونة المتقدمة بالمفصل يمكن عمل جراحة تغيير المفاصل بالمفاصل الصناعية أو جراحة بناء العظام لتعويض الأنسجة المريضة.

>ومرضى الأمراض الروماتيزمية يكونون عرضة للمضاعفات أكثر من غيرهم بسبب الأدوية التى يتعاطونها وتأثيرها على جهاز المناعة فضلاً عن المرض نفسه وارتفاع نسبة الهشاشة وتأثر الأعصاب فى هؤلاء المرضى وارتفاع نسبة الكسور فيهم، لذلك يجب علاج هذه الحالات بحرص واتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل وأثناء الجراحة والتدخل فى الوقت المناسب قبل تدهور الحالة.