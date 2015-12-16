السفير الألماني: بلدي ضيف «الجنادرية».. والمملكة عامل استقرار للمنطقة

أكد السفير الألماني بوريس روغه، ل"الرياض" أن مشاركة ألمانيا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته المقبلة بالجنادرية ستتركز على المشاركة الثقافية، وستلعب دوراً مهماً في التواصل بين الناس، مبيناً

بأنه سيحضر للمهرجان مواطنون من ألمانيا لمعرفة الثقافة والتقاليد السعودية عن قرب.

وأوضح أن اختيار ألمانيا كضيف شرف لمهرجان التراث والثقافة الأبرز في المملكة العربية السعودية خير دليل على مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الألماني لعرض مستجدات المشاركة في المهرجان.

واوضح السفير روغه، أن المشاركة الألمانية ستجري تحت شعار "للابتكار تقاليد" وسيكون بإمكان الجمهور السعودي أن يستكشف المزيد عن ألمانيا في الجناح الخاص بضيف الشرف، وأن يعيش تجربة التنوع الغني للثقافة والتقاليد الألمانية، مضيفاً بأن ألمانيا تسعى لتبادل الآراء مع الشعب السعودي ونأمل أن يساهم الجناح الألماني في تقوية التفاهم بين ثقافة البلدين.

ونفي السفير الألماني عن مشاركة فنانين مشهورين من ألمانيا في مهرجان الجنادرية، وانه لن تكون هناك مشاركات راقصة للنساء من ألمانيا وسيختصر على عزف موسيقي للتراث القديم.

وأشار السفير الألماني أنه سيقوم وزير الخارجية الألماني بزيارة إلى السعودية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، بالإضافة إلى ذلك سيحضر عدد كبير من الأكاديميين المرموقين الألمان من جميع أنحاء ألمانيا للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وعن علاقة المانيا والمملكة قال السفير الألماني بوريس: إنه عبر السنوات الماضية ازدادت متانة بمختلف المجالات، وهناك اعتزاز بالتعاون السياسي مع المملكة، وخصوصاً بعد أن اتخذت موقفاً قيادياً في المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً أنها عامل أساسي في استقرار المنطقة، مؤكداً بان نجاحها الأخير في تنظيم مؤتمر المعارضة السورية يجعلها تحظى بكل احترام وتقدير من الجميع.

وكشف السفير بوريس، عن زيادة الزوار السعوديين خلال العامين الماضيين لألمانيا، مبيا أن السفارة اصدرت 60 ألف تأشيرة خلال عام.

وقال: إن من المشاكل التي نواجهها اثناء طلب التأشيرة من مواطني المملكة، أنها تأتي في وقت متأخر وخصوصاً في فترة الصيف لرغبة المواطنين بالسفر بآخر لحظه مما يسبب ارباكاً في السفارة في طلب التأشيرات، ولذلك قمنا بعمل تأشيرات تتضمن عدة سفرات للتسهيل على السعوديين.

وأشاد السفير بوريس في الانتخابات البلدية التي اقيمت في المملكة في الأيام الماضية وخصوصاً أنها حظيت بمشاركة المرأة وهي تحظي بكل تقدير من ألمانيا.

وأوضح السفير الألماني ان اعداد المواطنين الألمان الذين يعيشون في المملكة بحدود 6000 مواطن، والمسجلين منهم في السفارة 1500 مواطن.