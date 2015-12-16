مارين لوبان.. الوجه العنصري في تشويه العلاقات

لم يُرزأ العالم على امتداده عبر مئات السنين بمثل ما رُزئ بالتطرّف والعنصرية والإرهاب الذي يتمدد بشكل مخيف ومروّع في أوصال عالمنا الكبير الذي أوجده الله لنتعايش فيه ونسهم في نشر التسامح والسلام وبث القيم النبيلة من أهمها التعايش بين الشعوب، وهو خلق إسلامي كريم ونبيل وُجد لسعادة البشرية جمعاء.

لكنّ الإرث البغيض من العنصرية والعداء الذي لا يستند إلى مقومات شريفة تبرّر وجوده تزداد يوماً بعد يوم على امتداد هذا العالم وشساعته.

ومن النماذج المجسّدة لهذا التعنصر والإرهاب المعنوي والفكري ما يقوده زعيم الجبهة الوطنية (جون ماري لوبان) في فرنسا الذي يجد موقفاً ناقداً وناقماً في الوقت ذاته في بلاده على اعتبار أنه زعيم العنصرية وقائد السياسة الجائرة ضد المهاجرين الأجانب، رغم أنه في أحد لقاءاته يدافع عن نفسه ويبرر ذلك بالدعاية الإعلامية اليهودية، ومن مثالب هذا الزعيم المتعنصر وتاريخه الأسود اعتباره أحد القتلة في الجزائر وأتهم بتعذيب الجزائريين إلى غيرها من المواقف التاريخية التي تنضح عداء وعنصرية وإرهاباً.

ومن العجيب أن هذا التعنصر لم يقف عند معين بل امتد وتفاقم حتى يومنا هذا فمّما يُنسب له تصريح مثير للجدل أدلى به عقب هجمات باريس اقترح عبره "قطع رؤوس الإرهابيين".

وتشير التقارير والدرسات إلى أن العنصرية ضد المهاجرين شكلت أحد أهم معالم الاتجاه اليميني المتطرف الذي قاده لوبان، كما أنه في عام 1996، فجر الوضع من جديد عندما أكد في تصريح متلفز أنه يؤمن بعدم تساوي الأجناس وقال إن "التاريخ يبرهن على ذلك".

هذا العِداء والمقت ومشاعر الكُره والضغينة تشرّبتها ابنته مارين لوبان التي تنظر للعرب والمهاجرين وللإسلام بشكل خاص نظرة مقت ومشاعر أقل ما توصف بأنها عدائية، ومن يتابع تصاريحها المثيرة للجدل أيضاً يدرك بجلاء أنّ التعنصر والنازية هي سمة هذا الحزب الذي تتزعمه.

ففي الأمس القريب أعلنت لوبان أن فرنسا مدعوة لاتخاذ إجراء مشابه لذلك الذي اتخذته ألمانيا على حدودها مع النمسا، متهمة الدولة الألمانية بفتح أبوابها أمام اللاجئين العرب من سوريا والعراق لأسباب اقتصادية بالأساس، إذ "تنظر ألمانيا إليهم كخزان من العمال بأقلّ تكلفة، قبل أن تكتشف حقيقة جنونها للهجرة".

وتابعت لوبان أن الحكومة الفرنسية وضعت نفسها في "موقع صعب لمجرّد تشبهها بالآخرين، عندما قرّرت أن يتحمل الفرنسيون ثقل المهاجرين الذين جلبتهم ألمانيا إلى أوروبا، ثم لم تعد راغبة في استقبالهم"، مشددة على ضرورة توقيف فرنسا لبنود اتفاقية شينغن كي تتجنب وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الذين لا ترغب بهم.

ولم تقف تصريحات لوبان المتشنجة عند هذا الحد بل إنها لا تني تؤكد نازيتها وعدائها المتأصل لكل ما هو انساني ونبيل بلا معايير أخلاقية أو مسوغات تدل على نُبل وشرف الخصومة إن كان ثمة خصومة.

ففي أحد مواقفها المتلبسة حنقاً وغيظاً قالت أمام البرلمان الأوروبي، أن على بلادها "تغيير تحالفاتها" لمحاربة تنظيم داعش من خلال الابتعاد عن السعودية وقطر، والاقتراب من روسيا وإيران.

وقالت أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ إنه بعد الاعتداءات التي وقعت في باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، من الضروري "تحديد العدو" أي "التطرف الإسلامي" "تحديد العدو يرغم على إعادة النظر في صداقات عدة على الصعيد الدولي ويرغم على طرح سؤال عما إذا كان في إمكاننا أن نبقى حلفاء السعودية وقطر" وطرح تساؤلات حول "موقف تركيا من الأصولية الإسلامية".

نخلص من هذا إلى أن الإرهاب والعنصرية داءان لا يقتصران على الجماعات المسلحة بل إنهما قد يشملان عناصر تقدّم نفسها في المشهد السياسي والإنساني عموماً على أنها رُسل رحمة فيما هي تصدّر القُبح ومشاعر الكراهية التي يتظافر العالم برمّته لاجتثاثها وجعل هذا الكون الكبير واحة أمن واستقرار ورفاه لكل الشعوب بعيداً عن الجنسية والجهويّة والعرقية وغيرها.