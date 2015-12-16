بعثة المملكة لدى العراق تباشر مهامها خلال يومين

الرياض - واس

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر السبهان أن بعثة المملكة لدى العراق ستباشر مهامها في اليومين المقبلين بدفعة أولى بمستوى قائم بالأعمال على أن تباشر بعدها بوقت قصير عند اكتمال الأمور البروتوكولية اللازمة.

وقال السفير السبهان "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإعادة افتتاح السفارة ومباشرة مهامها في بغداد تجسد حرصه -رعاه الله- على تقوية العلاقات بين البلدين وشعبيهما الأشقاء". وأضاف "أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تقضي بالعمل على ما فيه الخير والصلاح للبلدين الشقيقين والإسهام في تعزيز التعاون في جميع المجالات وتطويره في خدمة المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين". وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق اهتمام المملكة بالعراق وشعبه وما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر القربى والعروبة والدم والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز، مشيراً إلى توجيهات وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بأهمية العمل الجاد لأجل توطيد هذه العلاقات بما يتلاءم مع تطلعات شعبي البلدين.