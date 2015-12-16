أمير الرياض يكرم عطاء 41 عاماً للزميل تركي السديري

الرياض - نايف الحمري

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، لدى رعايته حفلا كبيرا نظمته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في الرياض أمس، الزميل تركي السديري المشرف العام على صحيفة «الرياض»، تقديراً لعطائه المهني في خدمة الساحة الإعلامية ودعم ريادة الأعمال في المملكة على مدى 41 عاماً.