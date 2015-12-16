الداخلية تنبه المواطنين المسافرين إلى أوغندا بالحصول على تأشيرة دخول

الرياض - محمد العرج

نبهت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين إلى كمبالا؛ عاصمة أوغندا بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة أوغندا بالرياض. وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بتزايد حالات التوقيف للمواطنين السعوديين من قبل أجهزة مطار عنتيبي بشكل شبه يومي ومتكرر، خاصة الذين قدموا ولا يحملون تأشيرة دخول بالرغم أن الأنظمة تجيز للمواطن السعودي الحصول على تأشيرة من المطار، حيث يتم إيقاف المواطنين وتوجيه اتهام بوجود أسمائهم على قائمة المطلوبين أمنياً بحجة الإرهاب، وذلك من أجل ابتزازهم. وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على حجز مؤكد في أحد الفنادق، والحذر من حمل مبالغ مالية كبيرة وإظهارها أمام الآخرين، وعدم دفع أي مبالغ (رشاوى) لأي موظف سواء في المطار أو خارج المطار.

وذكر اللواء المرعول ؛ أنه حال حدوث أي من المواقف السابقة ينبغي الاتصال بهاتف شؤون السعوديين بالسفارة رقم (00256792222281 )