د. السديري: جميع السعوديين فداء للعقيدة ولهذه البلاد الطاهرة

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد د. توفيق السديري المصابين في الحد الجنوبي من أفراد حرس الحدود الذين يتلقون العلاج في مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله المستشفى اللواء بدر الجابري نائب مدير عام حرس الحدود، ود. سليمان السحيمي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن حيث اطمأن على حالة المصابين، وتمنى لهم الشفاء العاجل، مبدياً شكره وتقديره وفخره بهم للأعمال البطولية التي قاموا به في الدفاع عن حياض هذا الوطن الغالي، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وأراضيها، كما نقل لهم تحيات الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، وعموم منسوبي الوزارة ودعواته للمصابين بأن يجمع الله لهم بين الأجر والعافية.

وفي تصريح له بعد الزيارة عبر د. توفيق السديري عن تشرفه بهذه الزيارة للمصابين وقال "تشرفت اليوم بزيارة إخواني من قطاع حرس الحدود والمصابين في مستشفى قوى الأمن بالرياض والحقيقة هذا أقل واجب نقدمه لإخواننا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون وهو أنفسهم فداء لدينهم ثم وطنهم وهذا شيء الحقيقة لا يستغرب على أبناء هذا الوطن وبالذات العسكريين من مختلف قطاعات الدولة في وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني الحقيقة قدموا تضحيات وقدموا صورة ابن المملكة، ومواطن المملكة الذي يقف فداء لعقيدته، فداء لهذه البلاد الطاهرة المقدسة وهو يقدم هذا يضع نفسه درعا ليس فقط للمملكة إنما للبلاد الإسلامية كلها لأن المملكة تحتضن الحرمين الشريفين وهي من تحمي الحرمين الشريفين، وقادتها هم خدم الحرمين الشريفين".

وواصل قائلاً "نحن في المملكة الحقيقة عسكريين ومدنيين نقف صفاً واحداً مع ولاة أمرنا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده -حفظهما الله-، الجميع يقف صفاً واحداً عسكريين ومدنيين كل في مجاله متكاتفين في هذه الأزمة، وفي كل أزمة تمر فيها البلاد، وما رأيته من معنويات مرتفعة لإخواني الذين زرتهم اليوم من قطاع حرس الحدود شيء يشرف الكل منهم متلهف إنه يرجع للميدان مع زملائه وهذا ما عهدناه في الجندي السعودي، وأبناء المملكة العربية السعودية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده لنصرة ورفعة هذه البلاد الطاهرة المقدسة".

ومن جهته، عبر اللواء بدر الجابري عن شكره للدكتور السديري لزيارته منسوبي حرس الحدود، والمصابين في المستشفى، مضيفاً "هذا لا نستغربه منه، ولا المسؤولين في هذا البلد اقتداء بولاة أمورنا، الامر الاخر فيما يتعلق بالمصابين فالحمد لله مثل ما تفضل معاليه جميع معنوياتهم عالية ويتهافتون للعودة للميدان، وحماية ثغور الوطن".

أما د. سليمان السحيمي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن فقد أبان أن المستشفى يقدم خدماته الطبية للمصابين في هذه المهمة الوطنية عن طريق معالجة المرضى الذين تم نقلهم من سلاح الحدود في الحد الجنوبي عن طريق الأخلاء الطبي، والطاقم الطبي بتوجيهات من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة يؤكدون على الحرص والاهتمام بهؤلاء المرضى، ونحن نبذل كل ما نستطيع من جهد لتقديم الخدمة اللائقة بهم، ونشعر بهمة أكثر، ونشعر بدافعية أكثر للعمل عندما نحس ونشعر بمشاركة الجميع لنا في مهمتنا هذه، ونائب الوزير يترجم هذا التكاثف الوطني تجاه جنودنا البواسل، وهذا يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بأن نكون كتلة واحدة لتقديم هذه الخدمة لهذه الشريحة العزيزة التي تقدم النفس والنفيس في سبيل الله، وحماية وطننا وقيادتنا ومقدراتنا ومكتسباتنا.