جامعة أم القرى تحتفي بإنجازات كرسي الملك عبدالله للقرآن الكريم.. اليوم

تحتفي جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بمكة المكرمة ظهر اليوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الأول الجاري بإنجازات كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية. كما سيحضر الحفل الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأستاذ الكرسي، مع عدد من كبار أئمة الحرم المكي الشريف، وبحضور مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، إضافة إلى المشرف العام على الكرسي الدكتور يحيى بن محمد زمزمي.

وسيحضر الحفل من جانب مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، وعبداللطيف بن علي السيف نائب الرئيس التنفيذي.

وسيتم استعراض إنجازات ومشروعات كرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للقرآن الكريم في جامعة أم القرى، مع تدشين المعرض المصاحب الخاص بالكرسي. كما سيتضمن الحفل كلمات رئيسية سيلقيها كل من: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله، و الشيخ عبدالرحمن السديس، و الدكتور بكري عساس. وعرض فيلم خاص عن إنجازات الكرسي ومشروعاته المختلفة منذ إنشائه حتى الآن.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله قد أصدر في عام 2011م قراراً يقضي بإنشاء كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم في ثلاث جامعات سعودية بهدف تحقيق الريادة في تقديم الخدمات البحثية والاستشارية المتخصصة في مجال علوم القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها.

و تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية تضع دعم الكراسي والأبحاث والدراسات في مختلف المجالات العلمية ضمن المحاور السبعة الأساسية التي تتمحور أنشطتها حولها.