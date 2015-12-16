أمير الشرقية للفائزين بالانتخابات البلدية: التزموا باللوائح وبما وعدتم به في برامجكم

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الفائزين والفائزات في الانتخابات البلدية التي جرت يوم السبت الماضي وقدم الشكر لأمانتي المنطقة الشرقية والأحساء والبلديات التابعة لهما على ما قاموا به من جهود لإنجاح هذه الانتخابات التي ولله الحمد انتهت بما يتطلع له المواطن والمواطنة وكذلك شكر سموه الجهات المشاركة لانجاح الانتخابات البلدية.

سموه يؤكد على تميز الإنسان السعودي.. ويدعو هيئة المهندسين لاستقطاب الخريجين واحتوائهم

وقال سموه: احب أن أذكر اخواني الذين أصبح لهم شرف تمثيل من انتخبوهم أولاً وقبل كل شيء بتقوى الله ومخافة الله في كل أمر وأن يلتزموا بما وعدوا به في برامجهم وان يلتزموا كذلك باللوائح ولا يخرجوا عما كلفوا به، وما كلفوا به واضح ولا يحتاج إلى تفسير وبالتالي ما عليهم إلا أن يرجعوا للمهام التي أوكلت إليهم ويكفينا منهم أن يجيدوا ويحسنوا العمل، فالقليل مع الكثير كثير ونأمل لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح والسداد والمواطن هو من سيحكم على أدائهم في نهاية المطاف.

وأضاف سموه: سعدت المنطقة في الاسبوع الماضي بالحصول على جائزتين، جائزة الملك خالد للعمل التطوعي وحصلت عليها جمعية البر في الأحساء فنبارك لهم هذا الإنجاز وحصلت على المركز الأول، وجمعية رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" حصلت على المركز الثاني فنبارك لهم بهذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي "الاثنينية" بقصر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة والدكتور جميل بن جار الله البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الهيئة وكذلك فريق سفاري بمحافظة الأحساء.

وقال سموه: الحمد لله بلادنا كلها بلاد ولادة ومنتجة في جميع المجالات سواءً العلمية أو التطوعية أو غيرها من المجالات وبما أن ضيوفنا في هذه الليلة هم أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين فالحديث حديث هندسة فهذه الهيئة وأعتقد أنه لزام على الهيئة أن تقوم بدورها بالتواصل مع كليات الهندسة بالجامعات والاستفادة من خبرات أبنائنا الخريجين الذين يدرسون في الوقت الحاضر في مختلف بقاع العالم لاستقطابهم واحتوائهم في المكاتب الهندسية السعودية اصبحت كثيرة ولله الحمد.

وقال سموه: نحن لا نخجل ولا نستنكر وجود خبرات يستفاد منها بالعكس نحن نرحب بالخبرات التي يستفاد منها وتكون قيمة مضافة لكن على أن لا تكون على حساب أحد ابنائنا الذي يكون إما مماثل لهذه الخبرة أو قادر على تقديم آداء مميز.

وأضاف سموه: معنا في هذه القاعة الليلة أحد المهندسين الذي استطاع أن يوفر مبالغ كبيرة على شركة ارامكو وكذلك مهندس آخر في شركة الكهرباء فالمقصود ليس هو التوفير بحد ذاته لكن من استطاع ان يحقق مثل هذا الانجاز فبالتأكيد أنه انسان مميز والانسان السعودي ولله الحمد كما لاحظنا في كثير من المجالات سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص لهم إنجازات تسجل بما الذهب فلا يجب أن نقلل من شأن هؤلاء لمجرد أننا نريد أن نحصل على شركة ذات اسم مميز في عالم الهندسة او لشهرة معينة وللمعلومية وأنا متأكد أن الاخوان المهندسين يعلمون هذا الواقع.. في السنوات الأخيرة في جائزة الهندسة في العالم يكاد يكون أكثر من 50% الذين حصلوا على الجائزة في التصاميم من أصول عربية أو من اصول شرق اوسطية وهذه حقيقة وكانت تصاميمهم هي الأفضل وأخذت قصب السبق في مسابقات عالمية.

وقال سموه: إن الإنسان السعودي ولله الحمد إذا اعطي الفرصة في كل المجالات فإنه يستطيع وقادر ومتمكن أن يصل إلى أعلى مستوى. وأهيب بالجميع وبالذات الشركات الخاصة والشركات الوطنية أن تستقطب هؤلاء الشباب وأن تمرنهم وتتحملهم وأن تأخذ بيدهم وتساعدهم وأن لا تبخل في إبتعاثهم وتزويدهم بالخبرات فهذا هو سبيل النجاح وهذا سبيل تحقيق الارقام التي نصبوا إليها جميعنا ونرجو ان نراها قريباً والحرص على الأخذ بأيد أبنائنا المهندسين فأكثر من يحتاج إليهم هم أنتم وأنا على يقين بأن الجميع على اتم استعداد عندما يطرح عليها الأمر ستنظر في الأمر بجدية.. وسنراكم إن شاء الله متميزين ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي ونفخر ونفاخر بكم بإذن الله فمتى ما اخلصتم النية والعمل فسيتحقق الهدف بإذن الله.

ورحب سموه بأعضاء فريق سفاري الذين اخذوا هذه الهواية بشكل احترافي ومنظم وبأمن وسلام دون ازعاج للمارة وسالكي الطرق أو تعريض انفسهم لبعض المخاطر، فأنتم من نعول عليكم بالأخذ بيد النشء وتعليمهم كيف تتعامل مع الألة بطريقة سليمة وأمنة ويحافظ على نفسه والأخرين في نفس الوقت وأن يكون مصدر من مصادر النفع وليس من مصادر الإزعاج.

حضر المجلس صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة وفضيلة الشيخ يوسف العفالق نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وأصحاب الفضيلة المشايخ وأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير ووكيل الإمارة د. خالد البتال ومديري الادارات الحكومية والقطاعات العسكريين وأعيان المنطقة. كما حضر اللقاء مجموعة من الشباب الصم وتمت ترجمة اللقاء عن طريق الإشارة.

من جهة اخرى استقبل الأمير سعود بن نايف بمكتب سموه بديوان الإمارة بالدمام أمس القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية بالظهران السيد مايك هانكي.

ودار الحديث خلال الاستقبال عن العلاقات بين البلدين الصديقين وقد حضر اللقاء السيد بيتر وينتر مسئول العلاقات العامة بالقنصلية العامة بالظهران.