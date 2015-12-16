موبايلي: باقات إنترنت مجانية عند كل عملية إعادة شحن لكافة مشتركي الباقات المسبقة الدفع

تواصل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تقديم عرضها الاستثنائي الذي يقدم لكل مشتركي الباقات المسبقة الدفع باقات إنترنت مجانية عند كل عملية إعادة شحن تبدأ من عشرة ريالات فقط.

ويحصل المشتركون بموجب هذا العرض على باقات إنترنت متفاوتة، حيث عند الشحن ببطاقة 10 ريالات يحصل المشترك على 100 ميجابايت مجاناً، كما سيحصل المشتركون على 300 ميجابايت مجانية عند الشحن بقيمة 30 ريالا، وعند الشحن بقيمة 50 ريالا سيحصلون على 500 ميجابايت، وأيضاً سيحصل المشتركون على 1000 ميجابايت انترنت مجاني عند الشحن بقيمة 100 ريال، كما سيحصل المشتركون على 3000 ميجابايت عند الشحن بقيمة 300 ريال. تعليقاً على هذا العرض قال محمد بن محمود البلوي المدير العام التنفيذي للاتصال والمؤسسي والعلاقات العامة في موبايلي "تحرص موبايلي على تقديم كل ما هو جديد من العروض التسويقية التي من شأنها أن تبرز الروح التنافسية للشركة في قطاع الاتصالات في المملكة، كما تعمل على تلبية احتياجات المشتركين وتتيح لهم فرصة التواصل بسلاسة سواء عن طريق الاتصال الصوتي أو عن طريق الإنترنت." يذكر أن هذا العرض لا يحتاج إلى أي إشتراك مسبق، حيث انه مفعل مجاناً وبشكل تلقائي لجميع مشتركي موبايلي الجدد والحاليين وهو ما يمنح المشتركين سهولة ويسرا في التمتع بعروض الشركة التي يتم تصميمها بعناية لتلائم الجميع.