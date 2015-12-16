أمانة الرياض تغلق 15 مركزاً للمساج

الرياض - أحمد الشمالي

‏‫نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية شمال الرياض حملة على المراكز والصالات الرياضية والمساج والحمامات بأنواعها وشملت الفنادق التي يمارس فيها هذه الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات. وأغلقت فرق الرقابة الصحية ثمانية مراكز، وإغلاق جزئي لأقسام المساج والحمامات المغربية في سبعة مراكز بسبب عدم تطبيق الشروط، وإيقاف ١٤عاملا لا يحملون شهادات صحية عن العمل. وأوضح رئيس بلدية شمال الرياض م. بندر الكريديس أن البلدية نفّذت من خلال فرق الرقابة الصحية ٢٦ زيارة، شملت المراكز والصالات الرياضية والمساج والحمامات بأنواعها للتأكد من تطبيق الاشتراطات، وإيقاع العقوبة على المخالفين وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات وإلزام المخالفين بالتصحيح.