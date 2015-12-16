آل حسين يدشن برنامج «فطن» في الأفلاج

الأفلاج - مسلّم الدوسري

دشن محافظ الأفلاج زيد آل حسين برنامج فطن أمس بقاعة الملك عبدالله في بيت الطالب وذلك بحضور مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد، ومدير شرطة الأفلاج المقدم راكان، وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة ورؤساء أقسام ومشرفي الإدارة وبعض القيادات التعليمية.

وقد استهلت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم وعرض مرئي تعريفي بالبرنامج عن أهدافه والفئة المستهدفة ومسؤولي كل جهه حكومية كون هناك جهات حكومية شريكة في انجاح فعاليات البرنامج.

واستمرت فقرات التدشين بكلمة لمدير التعليم محمد الزايد رحب فيها بالجميع شاكرا لهم على تلبية الدعوة لمشاركة التعليم في تفعيل البرنامج وتعزيز القيم الإسلامية في نفوس النشء وتنمية ووقاية أبنائنا وبناتنا من الانحرافات الفكرية والسلوكية، والرفع من شأن مواطنتهم وانتمائهم وولائهم لهذه البلاد المباركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تطبيق البرنامج واحب على الجميع لتحصين أجيال المستقبل من الأفكار الهدامة التي يروج لها أعداء الوطن. من جانبه، شكر محافظ الأفلاج زيد آل حسين تعليم الأفلاج على ما يقوم به من برامج ومناشط تستهدف شباب المحافظة لتحصين فكرهم من الأعداء الذين يحاولون هدم مستقبل البلاد بأيدي شبابه، مشيراً إلى أن التوعية والتثقيف من الانحرافات الفكرية والسلوكية امر واجب على كل فرد من أفراد المجتمع بشتى شرائحه، فعلينا جميعاً الالتفاف حول القيادة ومتابعة كل واحد منا لأبنائه من العدو الذي يحاول التضليل والخداع لهدم التقدم والازدهار لهذه البلاد.