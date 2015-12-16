وزير السياحة الجنوب أفريقي يزور الدرعية التاريخية

الرياض - أحمد الحوتان

زار وزير السياحة الجنوب أفريقي السيد ديريك هانكوم، أول أمس الدرعية التاريخية.

وقد تجول في معرض مشروع تطوير الدرعية التاريخية، واستمع إلى شرح عن مراحل العمل في هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل هذا الموقع المسجل في قائمة التراث العالمي إلى مركز ثقافي سياحي على المستوى الوطني، مع الحفاظ على الخصائص التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية للدرعية التاريخية.

ثم توجه إلى حي الطريف بالدرعية التاريخية، كما شملت الزيارة الوقوف على عدد من المباني والممرات التي يجري ترميمها.