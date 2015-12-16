النادي السعودي بإربد يرعى مؤتمر الأهداف المستقبلية للمسعفين

رعى نادي الطلبة السعودي بإربد مؤتمر "الأهداف المستقبلية للمسعفين" بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأسبوع الماضي، بالمشاركة مع جامعة موناش الأسترالية ممثلة في كلية العلوم الطبية على مدى يومين.

وأقيم هذا المؤتمر على شرف رئيس الجامعة د. محمود الشيّاب وعدد من عمداء الكليات وممثل للدفاع المدني وعدد من مديري المستشفيات بالمنطقة.

وانطلق اليوم الأول بمحاضرات للمتخصصين، واليوم الثاني اشتمل على تمرين تعبوي لإخلاء إصابات الحوادث استمر لساعتين ونصف.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير المسعفين، والخطط المستقبلية، وإبراز دور تخصص طب الطوارئ، وما هي مهمة المسعف، وكيف يتم تحقيق رؤى المسعفين والأطباء لتحقيق الإنجازات في المستقبل.

وعبر رئيس النادي السعودي سعد خليل العنزي عن شكره للجامعة لإتاحتها الفرصة للمشاركة ورعاية المؤتمر.

كما تم استعراض إنجازات الهلال الأحمر السعودي وجميع قطاعات الصحة وما تم تحقيقة من تقدم في مجال الإسعاف والطوارئ بالمملكة وما تقدمه لخدمة الحجاج والمعتمرين، واستعراض خدمة الإسعاف الطائر منذُ البداية وما توصلت له حتى الآن.

ووزع النادي السعودي منشورات توعوية وتعريفية بالخدمات الإسعافية بالمملكة وما يقدمة النادي من أنشطة، علماً أن عدد الطلبة السعوديين المشاركين في المؤتمر والتمرين التعبوي يفوق مئة طالب من جميع التخصصات. وفي ختام المؤتمر تم تكريم النادي السعودي بإربد ممثلاً بمشرفي النادي فالح جاسر الحربي، وناصر محمد سوادي على رعاية النادي ودعمه لمثل هذه الأنشطة تحت مظلة السفارة السعودية بالأردن ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل ال سعود، وبإشراف من الملحقية الثقافية السعودية بالأردن ممثلة بالملحق الثقافي د. محمد بن مفرح القحطاني.