مميش: 185 سفينة عبرت قناة السويس خلال 4 أيام بحمولة 11.2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الأربعة أيام الماضية بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء عبور 185 سفينة بحمولة 11 مليون و200 ألف طن.

وعبرت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب 109 سفينة بحمولة 6 ملايين و200 ألف طن ، ومن الجنوب القناة الجديدة عبرت خلال الأربعة أيام الماضية 76 سفينة بحمولة 5 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة شهدت يوم السبت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب وشهد القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التابعة لجزر المارشال MOZAH بحمولة 165 الف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الأحد عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EZELYN MAERSKحمولة 171 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MAGESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت الاثنين عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و200 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HAMPURG EXPRESSبحمولة 147 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LANDON بحمولة 182 ألف طن.

كما شهدت القناة أمس الثلاثاء عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CAMCGM GULWS VRNEبحمولة 179 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات .

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية ELLY MAERSK بحمولة 171 ألف طن.

- عبور45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن

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