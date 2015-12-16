الحوثيون: التحالف العربى لا يلتزم بوقف إطلاق النار فى اليمن

قال الحوثيون فى وقت مبكر اليوم الأربعاء إن التحالف الذى تقوده السعودية لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذى ترعاه الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد الركن شرف غالب لقمان قوله "الآن وفى هذه الليلة يجرى تصعيد خطير برى وبحرى وجوى من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم على مختلف المناطق."

وبدأ وقف إطلاق النار فى اليمن يوم الثلاثاء تزامنا مع بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة فى سويسرا فى محاولة جديدة لإنهاء القتال المستمر منذ شهور والذى أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص.