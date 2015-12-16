رسالة من "جميلة بوحريد" للأسيرات الفلسطينينات القابعات فى سجون الاحتلال

نشر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، رسالة وصلته من الجزائر عبر ممثل الأسرى هناك "خالد عز الدين"، كانت قد كتبتها صباح الثلاثاء، الثائرة العربية القديرة والمناضلة الجزائرية "جميلة بو حريد" ووجهتها للأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلى، والتي عبرت فيها عن اعتزازها وفخرها بهن وبصمودهن وتضحياتهن.

وقال فروانة، إن هذه هى المرة الأولى التي تكتب فيها المناضلة والثائرة الجزائرية وبخط يدها للأسيرات الفلسطينيات رغم تدهور أوضاعها الصحية والأمراض التى تعانى منها وتجعلها تلازم الفراش منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأضاف: "بو حريد رمز من رموز الثورة الجزائرية، وتحتل مكانا واسعا لدى قلوب وعقول ووجدان الشعب الفلسطينى، بكل فئاته وشرائحه على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية".

وأعرب فروانة، عن تقديره للمناضلة "بو حريد" التي شكلت فخراً لنساء الأمة ونموذجا رائعا للمرأة العربية عامة، والفلسطينية خاصة، في النضال ضد الظلم ومقاومة الاستعمار والاحتلال أيا كان اسمه ومكانه.