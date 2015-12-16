أرقام في الجول – ميدو وشيكابالا ومروان ضمن 4 أرقام نادرة حققها الإسماعيلي

قاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي فريقه لتحقيق أربعة علامات تحدث لأول مرة للدراويش منذ فترة طويلة في الدوري المصري.

الإسماعيلي واصل نتائجه القوية وفاز بثلاثية مقابل هدف على غزل المحلة في الجولة الثامنة.

وخلال ست مباريات لعبها الدراويش حتى الآن في انطلاق مسابقة الدوري سجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه هدفين.

أيضا يعتلي مروان محسن مهاجم الفريق قائمة هدافيه بثلاثة أهداف.

بينما عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك السابق للتألق وتحقيق رقم لم يفعله في مسيرته مع القلعة البيضاء.

أقوى هجوم

حقق الإسماعيلي أعلى معدل تسجيل أهداف في أول ست مباريات بالدوري المصري منذ 40 عاما.

ففي موسم 1975-76 الذي كان بنظام المجموعتين سجل الإسماعيلي 15 هدفا في أول ست مباريات واهتزت شباكه بثلاثة أهداف.

بينما أحرز الإسماعيلي 14 هدفا في أول ست مباريات موسم 1997-98 بالدوري المصري لكن عليه خمسة أهداف.

وفي موسم 1993-94 سجل هجوم الإسماعيلي في أول ست مباريات 14 هدفا ومنيت شباكه بثلاثة أهداف.

أقوى دفاع

منذ 2001-2002 عندما مر ست مباريات دون أن تهتز شباكه وفاز في خمسة وتعادل سلبيا.. وتوج باللقب في النهاية.

مروان محسن

لأول مرة مروان محسن في مسيرته كلاعب في الدوري المصري يتسبب في سبعة أهداف في موسم واحد.

فقد سجل مروان محسن ثلاثة أهداف وصنع أربعة خلال المباريات الستة الأولى للإسماعيلي فقط ومازال أمامه باقي عمر المسابقة لمضاعفة رقمه الاستثنائي.

وكان أفضل معدل له قبل ذلك في موسم 2011-12 عندما سجل ثلاثة أهداف وصنع أثنين طوال الموسم كله.

شيكابالا

سجل شيكابالا هدفين وصنع ثلاثة في المباريات الخمسة "الأولى" التي لعبها مع الإسماعيلي منذ انطلاق الموسم وهو الرقم الذي يحققه لأول مرة بالدوري المصري.

فقد كانت أقوى انطلاقة له في الدوري المصري وذلك مع الزمالك في موسم 2011-12 بصناعته أربعة أهداف وتسجيل هدفا في أول خمس مباريات وهو أخر منافسات الدوري التي لعبها قبل احترافه في البرتغال.