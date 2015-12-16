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كمال حبيب: الإخوان تمر الآن بحالة تفكك لم تحدث فى تاريخ الجماعة

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كمال حبيب: الإخوان تمر الآن بحالة تفكك لم تحدث فى تاريخ الجماعة كمال حبيب: الإخوان تمر الآن بحالة تفكك لم تحدث فى تاريخ الجماعة
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير بالحركات الإسلامية ، إن جماعة الإخوان تمر الآن بمحنة لم تمر بها من قبل، مشيرا إلى أننا امام حالة تفكك حقيقى لم تحدث فى تاريخ الجماعة، ، مشيرا إلى أن ما يجرى الآن مختلفا فى سياقه عن حركة الانشقاقات الكبرى التى حدثت فى عام 1949، بعد مقتل حسن البنا، مؤسس الجماعة .

وأكد "حبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانشقاق الآن والخلاف نابع من فقدان الجماعة لمركز القرار، فهناك مراكز متعددة لصناعة القرار داخل الجماعة، وهذا أيضا متعلق بصراع أجيال، فالحراك يدور بين من يصنع القرار فى الإخوان ، وما هو الجيل الذى يسيطر.. الحرس القديم ام الجديد؟.


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