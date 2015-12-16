نائب المنتزه: لابد من سرعة تعيين محافظ جديد للإسكندرية لديه خبرة التعامل بالمحليات

طالب النائب البرلمانى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عن دائرة المنتزة أول، بسرعة تعيين محافظ جديد للإسكندرية، ويكون لديه الخبرة الكافية فى العمل بالمحليات وممارسة العمل العام والإجتماعى، خاصة بعد تفاقم المشكلات بالمحافظة من مرور ونظافة وصرف صحى .

وقال عبد الفتاح فى تصريحات خاصة، إن أول مهماته بعد انعقاد المجلس ستكون تقديم محافظى الإسكندرية المتسببين فى تحويلها من عروس البحر المتوسط إلى أرملة للمحاكمة بدءاً من اللواء طارق المهدى وهانى المسيرى بعد تسببهم فى حدوث الكارثة التى تسبب فى وفاة وإصابة مواطنين وانهيار عقارات على مواطنين بلا ذنب .

وأضاف عبد الفتاح، أن القائمة بأعمال محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى لم تكن سوى نائبة المحافظ السابق، وبالتالى لن تستطيع تقديم اى دور جديد من أجل المرور بالمدينة من أزماتها الحالية، وقال إنه على الجهاز التنفيذى أن يعمل ويؤدى دوره للنهوض بالمحليات وإلا يرحل ، وليس من الطبيعى أن يعمل رئيس الجمهورية وحيداً للنهوض بمصر ومهمة النواب الرئيسية ستكون فى كشف عيوب المحافظات وتقصير المسئولين فى حلها.