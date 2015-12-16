عائلة الصبوحة ترد على الأحمدية: الحديث عن أن فيروز ساعدتها مادياً معيب

خرجت الفنانة جانو فغالي ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة صباح عن صمتها، وردّت على ما أوردته الإعلامية نضال الأحمدية في برنامج "للنشر" مساء أمس، من أن السيدة فيروز كانت تساعد الصبوحة في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن أي حديث في هذا الإطار معيب.

وكتبت جانو على صفحتها الخاصة على الفايسبوك "صباح الخير... وفقط لمن يهمه الأمر واللي ما بيهمه يروح يبلط البحر ....التلميحات انه الست فيروز كانت تساعد الاسطورة صباح ماديا كلام مش مظبوط ابدا وعيب".

وتابعت جانو "هلكتوا الصبوحة خلال حياتها وبعد رحيلها ولأمتين ما تعبتوا ما زهقتوا؟ انا خلاص تعبت من هالقصص كتير".

وعن حقيقة علاقة فيروز بالصبوحة قالت "وانه كانت تزورها وتسأل عنها مش صحيح ... سألت عنها مرة خلال ٤سنوات ويوم رحيل الصبوحة بعتت ورد ومكتوب عليه شمسك لن تغيب ".

يذكر أن الأحمدية قالت في مقابلتها إن السيدة فيروز عندما علمت بوضع الصبوحة قامت بمساعدتها.