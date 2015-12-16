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علاقات المشاهير العاطفية لعام 2015

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الثلاثاء 15-12-2015 17:38

كم من علاقات رومانسية بين المشاهير نستطيع أن نتنبأ بدوامها من العام 2015 إلى العام 2016 أو إلى سنين قادمة؟
كثيراً ما يرتبط المشاهير بعلاقات من داخل الوسط الفني، بعضهم يعلن عنها والبعض الآخر يتكتم عنها.
نعرض بالصور والأسماء لائحة لمشاهير عرفوا الحب معاً هذا العام ليختموه بشكل مميّز. لكن السؤال: كم من هذه العلاقات نستطيع أن نقول عنها إنها فعلاً علاقة حب وليست مصلحة؟ فليس كل العلاقات مقدراً لها النجاح والاستمرار بين المشاهير، بما أن معظمها مبني على مبدأ المزيد من النجومية على حساب بعضهم البعض.
 

أهم إنفصالات مشاهير العالم في 2015

 

 

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