سارة فرح تعترف بالخيانة: تصرفاتي في "ستار أكاديمي" كانت عفوية

دمشق – سيدتي نت

اعتبرت المطربة السورية سارة فرح أن الموهبة أهم من الدراسة الأكاديمية لأن بعض الأصوات الأكاديمية تأخذ قوالب قاسية أحياناً كما أن المسارح المختصة لم تعد اليوم للأكاديميين فقط وأصبحت تستقبل مغنيين غير مؤهلين أحياناً .

كما كشفت سارة أنها تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة التي حملت اسم " خنتك ايه " وهي من كلامها وألحانها مع بداية الصيف القادم. وعن تجربة الكتابة والتلحين قالت سارة إن الفنان في كثير من الأحيان يكون الأقدر على التعبير عما يدور في خاطره ولذلك يمكن له أن يوصف الحالة التي يمر بها، وهذا ماحدث معها حين كتبت أغنية "عتبان قلبي" التي استوحتها من الوجع والألم الذي تعيشه الشعوب العربية .

وعن الآثار التي حملتها من برنامج " ستار أكاديمي " اعتبرت في حديث إذاعي أن من ينتقدها على تصرفات قامت بها في الأكاديمية وهي مراهقة ولم تكن إلا تصرفات عفوية يجب أن يحاسب نفسه أولاً قائلة :" أي شخص في هذا العمر من الممكن أن يقوم بالكثير من الأمور السيئة وأنا لم أفعلها "، معتبرة أنها أصبحت أكبر من سنها بكثير وأن الفترة الصعبة التي مرت بها جعلت خبرتها في الحياة أكبر كما تسببت بفقدان وزنها وتغير ملامحها الأمر الذي يعزيه البعض للتجميل .

سارة اعتبرت أن صوتها ظلمها لأنه قوي جداً ولا تستطيع توظيفه دائماً كما ترغب، وهي تعمل على هذه النقطة حالياً مضيفةً أن الظروف العامة كانت السبب بتأخير طريقها الفني وأنها تعتمد على نفسها في الإنتاج حتى لو كان متواضعاً .

وعاطفياً اعترفت سارة بأهمية الرجل في حياتها معتبرة أن شقيقها ووالدها مؤخراً هما سند لها، كما أن الحب موجود ولكن والدتها هي سندها الأول والأخير .