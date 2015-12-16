رامي عياش يطلق"باباراتزي" وينتظر مولوده بشغف فما هو اسم المولود؟

بلقاء حصري مع موقع «سيدتي نت» عبر الفنان رامي عياش عن سعادته بعرض فيلمه السينمائي الأول "باباراتزي"، الذي لاقى نجاحاً كبيراً كما شكر عياش جميع الأصدقاء الذين حضروا الافتتاح.

وعن التمثيل قال عياش أنا لم آخذ القرار بأن أكمل أو لا، بل هذا يعود للعروض التي ستقدم لي إن كان نصاً وشخصية مميزة، لمَ لا؟

وعن مولوده القادم قال الفنان رامي عياش بأنه ينتظر مولوده بشغف، وأكثر ما يهمه أن يكون بخلقة تامة، وعن الاسم الذي سيطلقه عليه قال عياش لم أختر الاسم بعد.