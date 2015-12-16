هذا ما قالته زوجة رامي عياش خلال افتتاح فيلمه "باباراتزي"

افتتح الفنان رامي عياش أولى تجاربه السينمائية في فيلم "باباراتزي" في سينما بيروت وسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل.

الفيلم الفيلم بطولة عزت أبو عوف، ميرفا قاضي، كارلا بطرس، وإنجي شرف، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج سعد هنداوي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تنشأ بين فتاة مصرية تأتي إلى لبنان تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي و بين الفنان رامي عياش, حيث يقدم رامي عياش المساعدة للفتاة حين مجيئها إلى لبنان لتدور بينهما قصة حب ملئية بالمفاجآت و التحديات و الأحداث المتنوعة.

اللافت في العرض غياب نجوم مصر عن حضور الفيلم والكاتب والمخرج. وحضر عياش مع زوجته السيدة داليدا التي خطفت الأضواء هي أيضاً بسبب حملها، وتمحورت الأسئلة حول حماسها هي ورامي لمجيء طفلهما.

داليدا قالت "أنها فخورة بتجربة رامي في التمثيل، لأنه تعب كثيراً في هذه التجربة"، مشيرة إلى أنه "يفضل الغناء على التمثيل، وما جهله يخوض هذه التجربة هو شغفه بها، وتمنت له التوفيق".

واستبعدت داليدا أن "يجمعها أي عمل تمثيلي برامي، مكتفية بمهنتها بتصميم الأزياء، والآن منشغلة بالتحضير لطفلهما".

الفنانة شذى حسون بدورها تمنت التوفيق لرامي، فهي تحبه كثيراً. وقالت "سبق ولي أن خضت تجربة التمثيل بمسلسلين في العام 2008، وفي الفترة المقبلة ستكون اختياراتي مدروسة بشكل أفضل، ويبقى التمثيل كهواية لأي فنان".

غياب هيفا ومايا

وسرت تساؤلات عديدة عن سرّ غياب الفنانة هيفا وهبي حيث كان من المتوقع حضورها، كون رامي حرص على الحضور عند عرض فيلمها "حلاوة روح"، وعلمت "سيدتي نت" أن هيفا كانت مدعوة إلى العرض لكنها لم تحضر بفعل تواجدها خارج لبنان. إلا أن اسباب عدم حضور مايا العرض بقيت مجهولا.