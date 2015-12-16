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كيف ردّ سعد المجرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب؟

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الثلاثاء 15-12-2015 21:04

نفى المطرب المغربي سعد المجرد ما تردد حول شراءه لمتابعين ومشاهدين على اليوتيوب وهو ما أوصل عدد مشاهدي أغنيته "يا معلم"إلى ما يزيد عن المائتي مليون مشاهد.

وأضاف سعد في تصريحاته لبرنامج et بالعربي إنه لا يمكنه أبدا الإقبال على مثل هذه الخطوة وتساءل كيف ينسب لنفسه شيئاً لا يستحقه؟!

وكشف المجرد عن سبب إلغاء الديو الذي كان سيجمعه بالمطربة عبد الوهاب على الرغم من دخولهما الأستوديو فعليا لتسجيله، قائلاً إن بعض الانشغالات حالت دون إتمام المشروع، موضحا أن الفكرة لا تزال قائمة لكنه لا يعرف موعد التنفيذ.

ونفى المجرد ما تردد عن عدم ارتياح من شيرين تجاه كلمات الأغنية وإنها لم تصل لإحساسها، كما نفى أيضا ما قيل أن شيرين رفضت استكمال الديو لأنه عايش دور النجم ورد قائلاً "أعوذ بالله أنا لا أفعل ذلك مع شيرين أو أي فنان أو أي إنسان عادي".

 

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سيدتي

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