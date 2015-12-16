الكنيسة الكاثوليكية: مسيحيو الشرق 30 مليونا و"الإسلام السياسى" وراء تهجيرهم

قدر الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أعداد المسيحيين فى الشرق الأوسط بـ30 مليون نسمة، مرجعًا هجراتهم إلى ثلاثة أسباب.

وقال جريش لـ"اليوم السابع"، إن الصراع العربى الإسرائيلى دفع الكثير من مسيحيى فلسطين والأردن إلى الهجرة إلى أوروبا وأمريكا أما السبب الثانى فهو الغزو الأمريكى للعراق الذى تسبب فى هجرة مسيحيى العراق بالإضافة إلى صعود الإسلام السياسى فى عدد من الدول العربية.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الإسلام السياسى صعد سياسيًا منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضى وشكل أرضية للجماعات الإرهابية المتطرفة التى تطورت بمرور الوقت حتى ظهرت جماعات مثل "داعش" عملت على تهجير الأقباط بشكل ممنهج واضطهادهم، مؤكدًا أن الحروب تدفع الملايين لترك بلادهم دون النظر إلى الدين مثلما حدث فى سوريا.

واعتبر جريش، أن القضاء على "داعش" فى الشرق الأوسط، سوف يؤدى مع مرور الوقت إلى عودة المهاجرين ومن بينهم المسيحيين.

كانت تقارير غربية، قد حذرت من تآكل مسيحيى الشرق الأوسط بفعل الهجرة والاضطهاد الدينى فى عدد من البلدان العربية بينها العراق وسوريا.

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