يوسف الحسينى لـ" عميد آدب اسكندرية": اتهاماتك فى"بلاغ التحرش" غير منطقية

تسائل الإعلامى يوسف الحسنى، قائلاً:" هل البلاغ الذى قدمه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومحاميه يفيد بالتحرش أم الزنا"، مضيفاً :"الدكتور بيقول إن خالد يوسف تحرش بزوجته منذ شهر سبتمبر الماضى وقام بعد ذلك بسرقة كارت الذاكرة من هاتفها الذى يحمل بعض الصور والفيديوهات وأنه متخوف من أن تنشر هذه الصور".

وأضاف "الحسينى"، خلال تقديمه برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"،:" هو حضرتك بعد شهرين من الواقعة خايف من نشر الفيديوهات.. يعنى معندكش مشكلة فى الشهرين الماضيين .. يعنى معندكش مشكلة فيما فعل ولكن عندك مشكلة فى العلانية".

و شدد "الحسينى"، على أن هذه الاتهامات بعيدة تماماً عن المنطق والعقل لتضاربها، وتابع:" فيه ثغرة فى الموضوع .. يعنى أيه تحرش بها بس ليهم صور وفيديوهات مع بعض .. كدا مش تحرش بقا.. كدا بمزجها يا أبو كمال".

وأوضح أن هناك من لا يريد وجود خالد يوسف تحت قبة البرلمان، بعدما تعرض له من اغتيال معنوى وأدبى وسياسى كونه يقف فى صف المعارضة أو "الاختلاف".

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