رامى رضوان لأحمد موسى:انتهاك عرض المواطن ليس دور الإعلام وما فعلته جريمة

قال الإعلامى رامى رضوان، إن حديثه عن ما فعله الإعلامى أحمد موسى بانتهاك الحياة الشخصية للمخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، ليس له علاقة بشخص أحمد موسى ولكنه يتحدث عن الشق المهنى الإعلام، مضيفاً أن ما فعله أحمد موسى ضد المخرج خالد يوسف لا يختلف عن واقعة مماثلة لمقدمة إحدى البرامج التى أذاعت صوراً خاصة بفتاة وأثارت مواقع التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى أن البعض يقول إن هذه الجريمة أسوء من السابقة.

وتابع "رضوان" خلال تقديمه برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، :"اللى حصل ده عيب جداً بكل المعايير وبكل المقاييس وهو مخالف مخالفة صريحة للدستور ولكن السؤال الرئيسى، بعد ما فعله أحمد موسى :"هل ده دور الإعلامى أو الصحفى؟ وهل دوره أن ينتهك الحياة الخاصة لأى مواطن؟".

وتساءل "رضوان" حول الصور التى عرضها أحمد موسى :"هل الصور دى هتفرق مع المشاهد فى حاجة، ولا اللى انتخبه كنائب برلمانى؟"، مستطرداً :"اللى حصل ده جريمة".

وتابع :"مش دور الإعلام والصحافة البحث عن الفضيحة، ومش دوره الخوض فى أعراض الناس ".

- خالد صلاح بـ"آخر النهار": الحملة التى يتعرض لها خالد يوسف خارجة عن الأخلاقيات.. أحمد موسى نفسه لم يتأكد من صحة الصور فلماذا عرضها ؟.. ويخاطب الإعلامى : لماذا وصلنا لهذا الانحطاط ..هل تعمل مع الإخوان؟

- "الصحفيين": نرفض أى انتهاك لأعراض المواطنين ونحتاج لقوانين تنظم الإعلام

- خالد يوسف: أحمد موسى ضرب بكل القيم المهنية عرض الحائط وأصبح طرفاً بمعركتى

- خالد صلاح لـ"أحمد موسى":"مرضتش أنشرلك ولا قفا..ولو واصلت التدنى سأرد بقوة"

- بالفيديو.. خالد يوسف لـ"آخر النهار": "كل من استهدفنى حسابى معاه بالقانون ومكانه السجن"

- خالد يوسف لـ"خالد صلاح": أنا طول عمرى مقاتل ولا أخسر معاركى وأنتصر دائما

- مجدى الجلاد بـ"لازم نفهم": نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها

>