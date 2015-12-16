رامى رضوان لأحمد موسى:انتهاك عرض المواطن ليس دور الإعلام وما فعلته جريمة

وتابع "رضوان" خلال تقديمه برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، :"اللى حصل ده عيب جداً بكل المعايير وبكل المقاييس وهو مخالف مخالفة صريحة للدستور ولكن السؤال الرئيسى، بعد ما فعله أحمد موسى :"هل ده دور الإعلامى أو الصحفى؟ وهل دوره أن ينتهك الحياة الخاصة لأى مواطن؟".
وتساءل "رضوان" حول الصور التى عرضها أحمد موسى :"هل الصور دى هتفرق مع المشاهد فى حاجة، ولا اللى انتخبه كنائب برلمانى؟"، مستطرداً :"اللى حصل ده جريمة".
وتابع :"مش دور الإعلام والصحافة البحث عن الفضيحة، ومش دوره الخوض فى أعراض الناس ".
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