بالفيديو - فريق درجة ثالثة يحقق تأهلا تاريخيا في كأس إيطاليا .. وينتظر روما

(إفي): تأهل نادي أليساندريا اليوم لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب الفوز على مضيفه جنوى بهدفين لواحد في دور الـ16.

يشار إلى أن أليساندريا يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (ليجا برو) فيما أن جنوى من ضمن أندية الدرجة الأولى (سيري آ).

تقدم مانويل ماراسا لأليساندريا في الدقيقة 46 ولكن جنوى تمكن في التعادل من الدقيقة الأخيرة بالوقت الأصلي بواسطة ليوناردو بافيلوتي لتمتد المباراة لوقت اضافي.

وتمكن أليساندريا خلال الوقت الاضافي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 114عن طريق ريكاردو بوكالون لتنتهي المباراة لصالحه (2-1).

يشار إلى أن أليساندريا كان قد أقصى خلال الدور الماضي أحد أندية دوري الدرجة الأولى أيضا وهو باليرمو.

وأصبح أليساندريا هو أول فريق من الدرجة الثالثة ينجح في الوصول لربع نهائي كأس إيطاليا منذ 32 عاما.

وبشكل عام هو أول تأهل لهم لذلك الدور منذ موسم 1936-1935 حينا بلغوا النهائي آنذاك.

وينتظر أليساندريا الفائز من روما وسبيزيا لملاقاته في الدور ربع النهائي من المسابقة.

شاهد فرحة فريق أليساندريا بالتأهل