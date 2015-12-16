نائب طوخ: سأتقدم بمشروعات لقوانين تحد من التعدى على الأراضى الزراعية

قال أحمد بدوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طوخ وقها بالقليوبية، إنه ينوى الترشح لمنصب وكيل المجلس عن الشباب، موضحاً أن سعيه لوكالة البرلمان هو التأكيد على قدرة الشباب وطموحاتهم لصناعة المستقبل.

وأكد بدوى فى حوار لـ"اليوم السابع": يجب أن يكون للنواب الشباب دور فى البرلمان خاصة وأن عددهم لا يتعدى 13 شابا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه تقدم للترشح لوكالة البرلمان مع اللواء سعد الجمال واللواء ممدوح مقلد ومجدى ملك.

وقال بدوى: إنه لم يقرر انضمامه لتكتل دعم الدولة المصرية حتى الآن، مشيرا إلى أن حزب المصريين الأحرار طلب منه الانضمام له قائلا "أفضل أن أكون نائبا مستقلا ".

وكشف بدوى عن أن دائرته طوخ وقها يوجد بها 62 قرية و1300 عزبة، وهو أكبر مركز على مستوى الجمهورية ولديهم مشاكل يعانون منها ويضعون آمالهم على البرلمان الذى يعتبره أهم برلمان فى تاريخ مصر.

وأضاف، أنه سيتقدم بعدة مشروعات لقوانين للحد من التعدى على الأراضى الزراعية، متسائلا: لماذا نجد أن وزارة الكهرباء تسمح بتوصيل الكهرباء للمنازل المقامة على أراض مخالفة، والمحافظة تقرر إزالتها بنفس الوقت، فيجب إيجاد قوانين لتوفيق الأوضاع، مؤكدا أن أزمة العنايات المركزة والحضانات التابعة لوزارة الصحة هى من أهم المطالب التى سيسعى لحلها من خلال البرلمان، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بالكامل يوجد بها 70 حضانة و56 وحدة عناية مركزة فقط وتوجد حالات وفاة كثيرة بسبب قلة أعدادهم، وسأطالب وزير الصحة بذلك من خلال البرلمان وأنه سيقوم بتقديم مشروع قانون لتحويل وحدات صحة الأسرة بالقرى الى مستشفيات تكاملية وأن آلية التنفيذ موجودة وسهلة وعندنا وحدات كبيرة تصلح لذلك من طاقة عمالة وأجهزة طبية لخدمة المواطنين.

وأضاف أن عدد المصابين بفيروس الكبد الوبائى وصلت 200 ألف حالة على مستوى مركز طوخ وقها، ولم يكن هناك مركز لصرف علاج "سوفالدى" للمرضى وأنه تقدم بطلب لوزير الصحة وتم الموافقة على صرف العلاج من خلال من مستشفى حميات طوخ.

وانتقد بدوى عرض الإعلامى أحمد موسى فيديو فاضحا وصورا مشكوكا فى نسبها للمخرج السينمائى ونائب مجلس النواب خالد يوسف عبر برنامجه "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مؤكدا أن ذلك مخالف لميثاق الشرف الصحفى ولمدونة السلوك المهنى، وأن ما فعله موسى ليس له علاقة بحرية الإعلام، متسائلا: لماذا لم يتصل بالمخرج خالد يوسف إعمالا بحق الرد بعد عرضه لتلك الصور؟ مشيرا إلى أن موسى يسىء إلى الإعلام بذلك، وكان عليه عدم عرض تلك الصور وترك الأمر أمام التحقيقات والقضاء لأنه ليس لديه الإثبات الكامل، كما قال فى برنامجه إنه ليس متأكدا من تلك الصور.

وأضاف بدوى أنه التقى بالمخرج خالد يوسف وأكد له أن تلك الصور مفبركة وليس لها أى أساس من الصحة وأنه سيقاضى أحمد موسى أمام النيابة.