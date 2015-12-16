"طب المنصورة" تقدم توعية ضد سرطان الثدى بجامعة الدلتا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة ندوة بعنوان "حملة التوعية بسرطان الثدى" بكلية الإدارة بجامعة الدلتا بجمصة، بحضور الدكتور أحمد جمال مطاوع عميد كلية الإدارة والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة والدكتور عماد حامد مدرس جراحة أورام الثدى بمركز الأورام، تأتى الندوة فى إطار مشروع التوعية بسرطان الثدى بين فئات الطالبات والنساء العاملات بالجامعة.

تضمنت الندوة التعريف بسرطان الثدى ومعدلات الإصابة به عالميا ومحليا، وتبلغ نسبة الإصابة عالميا من 8 إلى 10%، وبمصر تصل الإصابة إلى 30%، كما تم شرح العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى، ومنها التقدم فى السن والخلل فى الجينات، والتاريخ العائلى للإصابة بسرطان الثدى، وعدم الإنجاب، وتأخر سن الزواج، وعدم الرضاعة الطبيعية، والاستخدام الطويل لموانع الحمل الهرمونية، والتعرض للإشعاع.

كما تم شرح أعراض سرطان الثدى التى يمكن أن تلاحظها المريضة ومنها: ظهور كتلة فى الثدى، وانكماش الحلمة، وترصع الجلد، وزيادة سمك الجلد ليصبح مثل سمك جلد البرتقالة، وظهور غدد ليمفاوية تحت الإبطين وطرق الفحص الذاتى الذى يجب أن تقوم به كل بنت بعد سن العشرين.

تأتى الندوة فى إطار الحملة القومية للكشف عن سرطان الثدى بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم توفير عربة ماموجرام لعمل الأشعة على السيدات وبدون رسوم فوق سن الأربعين.

كما تطرقت المحاضرة لطرق الوقاية من سرطان الثدى وتتمثل فى الغذاء المتوازن عن طريق الإكثار من تناول الأغذية التى تحتوى على مضادات الأكسدة الطبيعية، وتشمل الفاكهة الطازجة والخضروات والشاى الأخضر وممارسة الرياضة، والحفاظ على الوزن الطبيعى، والرضاعة الطبيعية.