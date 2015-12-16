الرغبة والقدرة تنسجان حدود تدخل القوى الدولية والإقليمية

تحدث د.غسان سلامة عن استمرار الطابع الإقليمي للنزاعات في المنطقة والتساؤل حول هل ستعود القوى العالمية للتدخل من جديد فقال: إن هناك فرقاً بين الرغبة والقدرة، فقد يكون لدى البعض رغبة ولكن القدرة محدودة، وقدم مثالاً عن الجيش البريطاني الذي لا يتجاوز قوامه مئة ألف عسكري أي ما يساوي ربع أحد جيوش المنطقة.

فلا توجد لدى فرنسا أو بريطانيا قدرة على الدفع بجيوشها خاصة أن قسماً منها ينتشر في العمليات الدولية وعمليات الأمم المتحدة وحتى للعمليات الداخلية، وليس لديها القدرة على إرسال القوات. وبالعكس في دول المنطقة الإقليمية هناك رغبة وقدرة فإيران هناك رغبة دون أي شك وهناك عقيدة تقول إنها محاصرة بأطراف معادية ولذلك يجب أن تكون في كل مكان وبالنسبة لها كلفة التدخل قليلة جداً.

لذلك ليس هناك علاقة بين الإفراج عن الأموال الإيرانية ومستوى التدخل لأن الأمر لم يكن أساساً مكلفا لإيران فما عليها سوى أن تؤهل وتدرب البعض الذين سيعملون إلى جانبها.