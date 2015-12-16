تقرير «فورين أفيرز» يستعرض الصراعات والأزمات ومناطق النزاع

قدم مدير تحرير مجلة «فورين أفيرز» جيديون روز، تقرير حالة العالم في 2016 الذي ناقش طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية. حيث استعرض على المستوى السياسي الصراعات والأزمات القائمة حالياً ومناطق النزاع، التي ستكون الأبرز خلال العام المقبل. كما قدم جيديون روز تصوراً للتغيرات السياسية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعالم العربي.

وتوقع التقرير استمرار النزاعات المسلحة والحروب بالوكالة في المنطقة، وحول الوضع في اليمن أشار التقرير إلى نجاح التحالف في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه لكنه توقع صعوبة التوصل إلى تسوية دائمة دون تدخل دبلوماسي خارجي والتزام فعلي من قبل الأطراف المحلية.

ويرصد التقرير تطور تنظيم داعش إلى قوة بارزة تسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق، إلى جانب فروع لها في بعض دول المنطقة. وتوقع التقرير استمرار وجود التنظيم كقوة على الأرض ولكن مع تراجع نفوذه. وحول ليبيا يقول التقرير إن عدم الاستقرار سيؤدي إلى مزيد من التوتر الإقليمي، فالحدود غير المضبوطة تسهل عمل الجماعات المسلحة مما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر في الدول المجاورة.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي سوف يجتذب المزيد من الأعداء من مختلف دول العالم. وسيشهد تنظيم داعش ضغطاً تدريجياً من كل الجوانب خلال الفترة المقبلة مما سيقلص من تغوله إلى حد كبير، إلا أنه لا يمكن القضاء وبشكل نهائي على التنظيم في وقت قريب.

ويتوقع التقرير أن تشكل أوضاع سيناء تحدياً للحكومة المصرية دون أن تكون تهديداً وجودياً لها، ويتوقع استمرار النزاع في سيناء لأن محفزاته لا تزال كما هي، ولكنه لن يخرج عن دائرته المعهودة.

أما في الشأن السوري فيتوقع بقاء بشار الأسد نظراً لالتزام روسيا وإيران بدعمه وضعف قدرة المعارضة السورية على تحقيق أهدافها.