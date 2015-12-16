المنطقة العربية بحاجة لحكومات نشيطة تستطيع قيادة تنمية حقيقية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في صفحته الرسمية على «تويتر» أمس: منطقتنا العربية بحاجة لحكمة لتفكيك اختناقاتها السياسية.. وحوكمة لإدارة مواردها البشرية والمالية.. وحكومات نشيطة تستطيع قيادة تنمية حقيقية. ورغم التوقعات بتحديات اقتصادية وسياسية سيمر بها العالم في 2016، إلا أننا نرى أيضاً عالماً أفضل تقنياً وعلمياً وتكنولوجياً. وأضاف صاحب السمو قائلاً: وجهنا بتحويل المنتدى الاستراتيجي لمركز بحثي دائم لاستطلاع المستقبل سياسياً واقتصادياً ودعم اتخاذ القرار في المنطقة.