الوقاية من سرطان الثدى باتباع نظام حياة صحى

سرطان الثدى واحد من أخطر السرطانات التى أصبحت تهدد صحة المرأة فى عصرنا الحالى، واحدة من حوالى كل ثمانية سيدات قد تصبح عرضة له أو مصابة به وفق الإحصائيات العالمية، والوقاية من سرطان الثدى قدر الإمكان من خلال الكشف المبكر والفحص الدورى عن سرطان الثدى، والذى أصبح كل الأطباء ينادون به حاليًا، وكذلك الاهتمام بالعيش بأسلوب حياة صحى ورياضى، من أهم سبل الوقاية الفعالة من سرطان الثدى. أعراض سرطان الثدى

>الدكتور محمد أنور، استشارى الأورام أوضح خلال حديثه عن سبل الوقاية من سرطان الثدى، أن هذا السرطان اللعين أصبح يهدد كل امرأة، لذا على كل من تخطت سن الأربعين أو انقطع عنها الطمث، أو تعانى من مشكلات وتغيرات بالثدى والحلمة، أو تغيرات فى بشرة الثدى، أو تغيرات فى الحلمة أو نزول إفرازات أو نزيف منها لابد من أن تتجه للفحص المبكر عن المرض، وهى من أفضل سبل وخطط الوقاية من سرطان الثدى. طرق الوقاية من سرطان الثدى

>وتابع الدكتور محمد حديثه عن مدى أهمية الوقاية قدر الإمكان من سرطان الثدى بإتباع نظام الحياة السليم والصحى، كالبعد تمامًا عن التدخين "سلبى وإيجابى"، حيث أن تأكسد خلايا الجسم الناتج عن التدخين بالإضافة لمضاره المتراكمة فى الجسم، يرفع من فرص الإصابة بسرطان الثدى، كذلك من أهم طرق الوقاية من سرطان الثدى هو انتظام المرأة على ممارسة الرياضة طوال سنين عمرها، خاصة مع التقدم فى العمر، لأنها تقلل من نسب الإصابة به، كذلك الامتناع عن تناول الخمور، والكحوليات التى وجدت الدراسات ربطًا بينها وبين سرطان الثدى، كذلك الاهتمام بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة لأنها تقلل نسب الإصابة بشكل عام

شبكةعيونالإخبارية

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