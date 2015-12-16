محافظ سوهاج يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى طهطا العام بعد تطويرها

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وحدة العناية المركزة بمستشفي طهطا العام بعد تطويره، بحضور دكتوريسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والعميد شحاتة عبد القادر رئيس مركز ومدينة طهطا، ودكتور محمد السيد مدير مستشفى طهطا العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقرر المحافظ فى بيان له، صرف مكافأة 10 أيام للأطباء والعاملين بالمستشفى نظرا لحسن قيامهم بالعمل والارتقاء في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، كما تفقد العيادات والأقسام الداخلية بالمستشفى (النساء والتوليد، والاستقبال، والباطنة، والصدر، والأسنان".

ومن جانبه أوضح دكتور يسري بيومى أن تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى طهطا العام جاء كتبرع من أحد رجال الأعمال من أبناء طهطا ليصبح عدد الأسرة بالعناية المركزة 11 سريرا ، بزيادة 4 أسرة ، وقد تم تطويرها بأحدث الأجهزة بعدد 2 جهاز تنفس صناعي ، وعدد 4 أجهزة مراقبة مريض ، وعدد 4 أجهزة ضخ محاليل ، وجهاز رسم قلب حديث .

ومن ناحية أخرى قرر المحافظ تكليف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بتشكيل لجنة لأخذ عينات من مياه الشرب بقرية أولاد يحيي وأولاد خليفة بمركز دار السلام، للتأكد من مطابقة مياه الشرب بالقريتين من حيث اللون والطعم والرائحة للمواصفات القياسية، وذلك بعدما نشر اليوم حول شكوى الأهالى من اختلاط مياه الشرب بالزيت والسولار.

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