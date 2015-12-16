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محافظ دمياط يعفى شركات المشروعات القومية من المصاريف الإدارية

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محافظ دمياط يعفى شركات المشروعات القومية من المصاريف الإدارية محافظ دمياط يعفى شركات المشروعات القومية من المصاريف الإدارية
قررالدكتورإسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إعفاء الشركات العاملة على أرض المحافظة مثل شركة الكهرباء ومياه الشرب و الصرف الصحى و الغاز والشركة المصرية للاتصالات من نفقات المصاريف الإدارية فى المبالغ المستحقة لرد الشىء لأصله و التى تقدر بنسبة 15% من قيمة الأعمال و ذلك للتيسير على الشركات فى إنجاز المشروعات القومية و التنموية التي تنفذ بالمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ، الثلاثاء، مع رؤساء الشركات بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد و م. طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظة دمياط و المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى والمنهدس سامى بدير رئيس قطاع الكهرباء و مهندس ضياء عوض مدير عام الطرق و المهندس محمد عبد العزيز مدير شركة الغاز بدمياط و ذلك لمناقشة موقف المشروعات الجارية و العمل على تذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ .

من ناحية أخرى، أعلن المحافظ أنه تم تحصيل مبلغ 812 ألف جنيه من شركة الغاز قيمة مستحقات لأعمال رد الشىء لأصله فى مشروعات الغاز بنطاق المحافظة حتى يمكن الانتهاء من هذه الأعمال .

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