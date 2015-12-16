رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع مجلس كلية الحاسبات والمعلومات

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة لقاء مع مجلس كلية الحاسبات والمعلومات لمناقشة خطط تطوير الكلية والتعرف على مشكلات الأقسام.

وأكد الدكتور محمد القناوى ضرورة تكاتف الجهود لتطوير الجامعة وأن جميع الأقسام بمختلف الكليات شركاء فى إدارة الجامعة وصناعة القرار، كما أكد تطوير العملية التعليمة عن طريق وضع رؤية وتصور وخطط تنفذ خلال فترات زمنية قصيرة، وضرورة تنمية موارد الكلية عن طريق عمل دورات تدريبية متخصصة فى مجال التكنولوجيا وعمل برامج جديدة.

وكذلك وضع أهمية كبيرة للمشروعات والأنشطة الطلابية وتطوير المناهج وتنقيتها من الحشو واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.