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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز الدولى لرعاية الحيوان بسخا ومحلة موسى

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز الدولى لرعاية الحيوان بسخا ومحلة موسى بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز الدولى لرعاية الحيوان بسخا ومحلة موسى
تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز الدولى لرعاية الحيوان ومركز بحوث الإنتاج الحيوانى والألبان - قطاع الانتاج - بحى سخا، ومحلة موسى بمركز كفرالشيخ، فى إطار خطته لاستغلال الطاقات المعطلة بدائرة المحافظة والوقوف على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة البحوث النباتية والحيوانية، ومن ثم زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقد استمع محافظ كفرالشيخ، لشرح مفصل من الدكتور نجيب النجار، عميد مركز بحوث الإنتاج الحيوانى، والدكتور سامى درويش رئيس محطات بحوث الإنتاج الحيوانى، عن إمكانيات المركز والدورات المقدمة لمنتجى ومربي الحيوان من شتى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الدورات المقدمة في مجال التلقيح الصناعي والحقن المجهري وسبل زيادة الثروة الحيوانية وانتقاء السلالات السليمة صحيا والأكثر إنتاجا للألبان وما له من تأثير كبير في زيادة الدخل وخلق فرص العمل .

كما زار محافظ كفرالشيخ مركز بحوث إنتاج الدواجن والديوك الرومي بقرية محلة موسى، حيث وجه بتسليط الضوء على هذا المجال من الإنتاج الحيواني وسبل نشره للمربيين الصغار بالقرى من خلال توفير " الكتاكيت "، والإرشادات المساعدة في التربية الصحيحة لها باعتبارها وسيلة وفرصة عمل للشباب بالقرى وزيادة الإنتاج الداجنى بالمحافظة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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