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ورشة عمل لتكنولوجيا الألعاب لطلاب جامعة المنصورة

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ورشة عمل لتكنولوجيا الألعاب لطلاب جامعة المنصورة ورشة عمل لتكنولوجيا الألعاب لطلاب جامعة المنصورة
انطلقت فعاليات ورشة عمل فى صناعة الألعاب الإلكترونية، والتى ينظمها مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا فى إطار نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لطلاب وخريجى جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى.

تهدف ورشة العمل إلى تدريب الطلبة والخريجين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات على كيفية استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، خاصة المتعلقة منها بالجانب الترفيهى وتحويلها إلى فرص استثمار صغيرة ويمكن الاستفادة منها ماليا وعمليا.

تقوم ورشة العمل بتدريب عملى للمشتركين على كيفية عمل مثل هذا النوع من التطبيقات، ووضع الجانب الإبداعى عن طريقها، كما تهدف إلى بناء مجتمع كبير ذى صلة بهذه الصناعة فى وإنتاج الألعاب لحل مشاكلنا الحقيقية، وتحسين المهارات والمعتقدات والموارد الشخصية المصرية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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